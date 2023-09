Mamadou Diène, coordonnateur national de la FEER : « Ce que je propose pour que notre coalition engage mieux l’élection présidentielle… »

Selon le coordonnateur national de la Fédération des enseignants et éducateurs pour la république (FEER), l'enjeu principal pour la mouvance est de gagner l’élection présidentielle face à une opposition en panne d’idées et de stratégies politiques et continuer à dérouler l'excellent programme de développement économique et social du Sénégal décliné dans le PSE (qui est d’ailleurs le référentiel de la politique de développement du Sénégal). Pour faire face à l’opposition, Mamadou Diène, coordonnateur de ladite fédération, estime que des pistes de solution peuvent être envisagées.



« Au niveau de chaque commune, il nous faut faire participer et rapidement tous les responsables dans la mobilisation, la sensibilisation et le portage des réalisations et surtout montrer l'enjeu de ces élections. Il ne faudrait pas compter exclusivement sur les responsables qui ont des postes nominatifs », propose t-il.



S'agissant des structures (mouvement ou autres entités), il faut exhorter les coordonnateurs à faire dans l'inclusion en intégrant tous les membres qui sont disposés à participer activement dans ces moments et pendant la campagne électorale. Il faudra dès lors éviter d'accompagner seulement les structures reconnues officiellement par le parti, mais plutôt capter toutes les opportunités en terme de voix électorales. Que cela soit la CCR, la COJER, le MEER ou la FEER encore le Réseau des enseignants républicains; il faut partout chercher à accompagner les autres entités similaires et qui ne sont pas officiellement affiliées à ces structures du parti.



Les membres de ces structures doivent être sur la scène car ces élections sont aussi une affaire de jeunes pour faire face à l'opposition. « Les nombreuses réalisations faites dans le secteur de l'éducation et de la formation sont appréciées par tous les acteurs de l'école, mais la communication est insuffisamment prise en charge et il y'aura lieu d'impliquer toutes les entités d'enseignant », considère le coordonnateur de la FEER qui espère que le candidat Amadou Bâ aura à bénéficier de ces stratégies pour donner la victoire au camp présidentiel dès le premier tour...