Mamadou Barro, écrivain : « Les confréries ne doivent pas être utilisées comme un outil de manipulation »

" De Diourbel et des Confréries " et " Une jeunesse pour la relève ". Deux ouvrages de Mamadou Barro publiés aux éditions L’Harmattan. L’écrivain, invité du numéro 2 de votre émission " AUTEURS ", revient sur le difficile quotidien de la jeunesse en prônant des pistes pour changer les règles du jeu.

Selon lui, il faudra plus d'attention et de promotion pour booster la réussite locale. Parlant des confréries au Sénégal, il plaide pour la conscientisation des autorités religieuses pour que celles-ci ne fassent pas l'objet de manipulation de la part des politiciens. Entretien ...