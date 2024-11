Mali: une compagnie aurifère australienne confirme l'arrestation de son PDG et deux cadres

Le PDG et deux cadres de la compagnie australienne Resolute, propriétaire d'une mine d'or au Mali, ont été arrêtés alors qu'ils se trouvaient à Bamako pour discuter de litiges en cours avec les autorités, a confirmé la société dimanche.



Le PDG, Terence Holohan, et ses deux collaborateurs "étaient à Bamako pour discuter avec les autorités minières et fiscales des pratiques commerciales de la compagnie au Mali de manière générale et progresser sur des réclamations en cours contre Resolute, qui continue à les déclarer sans fondement", a dit Resolute dans un communiqué publié sur son site.



"De manière inattendue, les trois employés ont été interpellés après la fin de ces réunions vendredi", a-t-elle rapporté.



Les trois cadres ont été conduits le même jour au pôle spécialisé dans la lutte contre la corruption et la délinquance économique et financière, et ont été placés en garde à vue dans une affaire de faux présumés et d'atteinte aux biens publics, avait appris l'AFP samedi de source judiciaire et industrielle.



Quatre employés de la compagnie canadienne Barrick Gold, également en litige avec les autorités maliennes, ont été détenus plusieurs jours fin septembre, puis relâchés. Les compagnies minières étrangères sont soumises à des pressions accrues de la junte qui a accédé au pouvoir par la force en 2020 et accorde une attention particulière aux revenus juteux de l'industrie minière.



"Resolute s'emploie à trouver avec le gouvernement malien un accord qui garantisse l'avenir à long terme de la mine d'or de Syama; en même temps sa priorité absolue reste la sécurité et le bien-être de ses employés", dit la compagnie.



Les cadres bénéficient du soutien des ambassades et consulats du Royaume-Uni et d'autres pays présents au Mali, dit-elle.



Resolute détient 80% des parts de la filiale propriétaire de la mine de Syama (sud-ouest), les 20% restants étant entre les mains de l’État malien, indique le site de la compagnie.



Les autorités maliennes ont fait de la lutte contre la corruption et de la restauration de la souveraineté nationale sur les ressources naturelles leurs mantras.



Le Mali, l'un des pays les plus pauvres au monde, par ailleurs confronté au jihadisme et à une crise multidimensionnelle, est aussi l'un des premiers producteurs d'or en Afrique. L'or contribue à un quart du budget national et trois quarts des recettes d'exportation.



Le surcroît de pression exercé sur les compagnies étrangères a coïncidé avec le pivot stratégique opéré par la junte en direction de la Russie.