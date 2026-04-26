Mali: reprise des combats à Kidal entre rebelles touareg alliés aux jihadistes contre l'armée appuyée par des Russes

Les combats ont repris dimanche dans la ville de Kidal, dans le nord du Mali, entre la rébellion touareg appuyée par les jihadistes d'Al-Qaïda contre l'armée malienne soutenue par des mercenaires russes, a appris l'AFP auprès de la rébellion touareg et d'un élu local.



Le FLA, groupe séparatiste réclamant le territoire de l'Azawad dans le nord du Mali, a assuré samedi contrôler Kidal après des combats dans cette ville, parmi celles ciblées par des attaques coordonnées que cette rébellion touareg a menées avec les jihadistes du JNIM.



"Les combats ont repris à Kidal ce (dimanche) matin. Nous voulons déloger les derniers combattants russes qui se sont réfugiés dans un camp", a dit à l'AFP un porte-parole des rebelles touareg, Mohamed Ramdane.



L'information a été confirmée par un élu local. "Aujourd'hui dimanche, les combats ont repris à Kidal entre l'armée malienne, les Ruses et les rebelles (touareg). Des habitants ont entendu des coups de feu. Ça tire", a dit à l'AFP cet élu qui a demandé à rester anonyme pour des raisons de sécurité.



La ville de Kidal, bastion de la rébellion touareg, avait été reprise en novembre 2023 par l'armée malienne appuyée par des combattants du groupe paramilitaire russe Wagner, mettant fin à plus d'une décennie de contrôle par des groupes rebelles. Le FLA revendique en outre avoir pris le contrôle de plusieurs positions dans la région de Gao (nord).



Le Mali est en proie depuis plus d'une décennie aux conflits et aux violences jihadistes, mais depuis la prise du pouvoir en 2020 par la junte, les attaques samedi de la part des jihadistes et de la rébellion touareg du Front de libération de l'Azawad (FLA) sont sans précédent.



Dès l'aube, des combats ont opposé l'armée et les assaillants et se sont poursuivis intensément samedi dans l'après-midi en périphérie de Bamako et dans plusieurs villes du pays, dont Kidal, Gao et Sévaré.



Ils ont fait 16 blessés civils et militaires et des "dégâts matériels limités", a indiqué, dans un communiqué samedi soir, le gouvernement selon lequel "la situation est totalement sous contrôle dans l'ensemble des localités" attaquées.