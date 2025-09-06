Mali : les six Sénégalais enlevés seraient relâchés, le MIAAE réagit…


Mali : les six Sénégalais enlevés seraient relâchés, le MIAAE réagit…
L’Union des Routiers du Sénégal (URS) avait annoncé hier l’enlèvement de six Sénégalais depuis avant-hier. Le secrétaire général de l’URS avait même annoncé que les autorités sénégalaises ont été alertées après cet acte d’individus non encore identifiés.

Quelques heures plus tard, deux audios nous ont été parvenus annonçant « la libération de ces Sénégalais ». « Ils étaient quatre apprentis et deux chauffeurs. Ils sont revenus sains et saufs », a déclaré un certain Atta Ndiaye dans un élément audio envoyé par un membre de l’Union des Routiers du Sénégal.

Réaction du ministère des affaires étrangères

Le Ministère de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères dans un communiqué a rappelé qu’à ce stade, « aucun élément vérifiable ne permet de confirmer l'enlèvement signalé, ni d'établir avec certitude l'identité des personnes supposément concernées. » Le Ministère tient à rassurer que, par l'entremise de l'Ambassade du Sénégal à Bamako, il demeure en étroite concertation avec les autorités compétentes maliennes. Toute évolution pertinente relative à cette situation fera l'objet d'une communication officielle ultérieure.
