Mali : Trois grandes célébrités sous mandat de dépôt

C'est une information qui secoue les réseaux sociaux et le monde artistique malien : les chanteuses Babani Koné, Mariam Bah et Biguini Bagaga, toutes de grandes célébrités reconnues au Mali, ont été placées sous mandat de dépôt par le Procureur du Pôle national de lutte contre la cybercriminalité. L'information a été rapportée par le média Mali24. Elles sont poursuivies pour « injures réciproques » et « atteinte aux mœurs ».



Une justice qui sévit face aux altercations numériques

Ce fait judiciaire intervient dans un contexte où les altercations publiques entre célébrités sur les plateformes numériques sont devenues monnaie courante au Mali, souvent sous forme de directs (lives), de publications injurieuses ou de vidéos compromettantes. Cependant, cette fois-ci, la justice a décidé de sévir. Les trois artistes seront jugées le 4 septembre prochain.