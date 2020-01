Mairie de Dakar : Soham Wardini souhaite le retour de la caisse d’avance

Le maire de Dakar, Mme Soham Wardini, a dit souhaiter le retour de la caisse d’avance dans l’Institution afin de pouvoir pallier à certaines difficultés. Invitée de la chaine Youtube de l’Institution municipale, elle a indiqué que pour les prises en charge hospitalière des populations, la ville de Dakar ne pouvait plus « à cause de l’arrêt de la caisse d’avance » prendre en charge des maladies à coût élevé. « Tout ce que l’on peut faire c’est des prises en charge de 250.000 à 300.000 Francs CFA. Avant on aidait des populations malades à hauteur de millions de FCFA, mais cela n’est plus possible depuis l’arrêt de la caisse. Je prie pour que l’on me la rende. Mais je précise que la caisse d'avance est toujours alimentée par le budget, mais on y touche pas », a dit le successeur de Khalifa Sall. Elle a par la suite indiqué faire des démarches auprès des autorités, mais aussi du Président de la République Macky Sall pour le retour de cette caisse. « Il dit qu’il y réfléchit », a-t-elle apporté comme réponse au journaliste quant à la réponse du Chef de l’exécutif. Pour rappel, l’utilisation jugée outrancière et à des fins nébuleuses avait valu à l’ancien maire Khalifa Sall son séjour en prison.