Main-levée sur certaines parcelles… : Un processus de vérification des attributions à la DSCOS et à la Primature

Lors du communiqué du Conseil des ministres ce mercredi, le ministre porte-parole du gouvernement a annoncé que des décisions ont été prises concernant le maintien, sous réserve de mesures correctives, d’une partie des lotissements suivants : le hangar des pèlerins, la BOA, le recasement 2, les PUD de Guédiawaye et de Malika, Mbour 4, Ndiembène Gadiol, la pointe Sarène et Egbos.



Pour garantir la transparence, un processus de vérification des attributions a été mis en place. La Direction générale de la Surveillance et du Contrôle de l’Occupation des Sols (DSCOS) est chargée de vérifier les attributions pour les titulaires d’une seule parcelle, tandis que la Primature se concentre sur les personnes ayant reçu plusieurs parcelles.



Moustapha Sarre a également indiqué qu’au 10 mars 2025, les taux de main-levée varient entre 10 % à Mbour 4 et 39 % à la BOA, avec des taux de dépôt oscillant entre 39 % et 81 % au niveau du hangar des pèlerins