« Mahammed Boun Abdallah Dionne ou le parcours d’un loyal serviteur »: Un film documentaire à son honneur

Ce jeudi 8 août 2024, le Musée des civilisations noires a été le théâtre d’un hommage émouvant à l'ancien Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne, rappelé à Dieu le 5 avril 2024 en France. À cette occasion, un film documentaire intitulé « Mahammed Boun Abdallah Dionne ou le parcours d’un loyal serviteur » a été diffusé, rassemblant des religieux, des membres de sa famille, des proches, d’anciens collaborateurs et des acteurs politiques de tous horizons, notamment ceux de l'Alliance pour la République (APR).



L'écrivain, Amadou Diop, initiateur de ce film documentaire a exprimé sa motivation en ces termes : « C’est par devoir moral. Nous avons cette obligation envers la nation de mettre en avant le profil et le patriotisme de ces grands hommes qui ont servi l’État et qui aiment profondément leur pays. » À travers ce film, Amadou Diop a cherché à dévoiler les multiples facettes de Mahammed Boun Abdallah Dionne, notamment ses liens politiques, professionnels, familiaux, religieux et interpersonnels.



Le film présente une série de témoignages de personnalités politiques, de religieux, de membres de la famille et de proches collaborateurs, tous unanimes sur la grandeur et le sens des responsabilités de Boun Abdallah Dionne. Présent lors du visionnage du film, Boubacar Camara, candidat à la présidentielle de mars 2024, a salué l'extraordinaire stature de l’ancien Premier ministre. « Mahammed Boun Abdallah Dione est un homme extraordinaire. Lorsque, j’ai publié un texte à l’occasion de son rappel à Dieu, je l’avais intitulé "Un homme courtois et cultivé s’en est allé après un dernier combat". Cela se résume en trois mots : la courtoisie, la culture et le combat pour le Sénégal. C’est ça Boun Abdallah Dionne. Aujourd’hui, ce film vient à son heure. Il faut que ces personnes exceptionnelles qui ont servi le pays puissent être montrées en exemple, que toutes les dimensions de ces grands hommes puissent être révélées aux jeunes générations », déclare Boubacar Camara



Ce documentaire va au-delà du simple hommage ; il immortalise l'héritage d’un homme dont la loyauté, le patriotisme et le dévouement pour le Sénégal resteront gravés dans l’histoire. Par ce film, Amadou Diop souhaite non seulement honorer la mémoire de Mahammed Boun Abdallah Dione, mais aussi inspirer les jeunes générations en leur montrant ce que signifie réellement servir son pays avec dévotion et intégrité.