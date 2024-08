Magal de Touba : La SN-CFS mobilise 250 agents pour faciliter le transport de près de 10.000 pèlerins en toute sécurité

À l’occasion du Magal de Touba, la Société Nationale des Chemins de Fer du Sénégal (SN-CFS) a démontré, une fois de plus, la robustesse et l’efficacité de son réseau ferroviaire. "En mobilisant plus de 250 agents aux qualifications variées, la SN-CFS a su relever un défi logistique de grande envergure en transportant près de 10 000 pèlerins en toute sécurité, à l’aller comme au retour", a informé le département en charge de la Communication.

Les agents, aux compétences clés, ont joué un rôle fondamental dans le succès de l’opération. Parmi eux, on peut citer : - Agents de sécurité ferroviaire : Responsables de la surveillance des infrastructures, ils ont garanti l’intégrité des rails tout au long du parcours. -Conducteurs de train qualifiés : Leur expertise a permis une conduite fluide et respectueuse des horaires, assurant ainsi un service fiable pour les voyageurs.



- Techniciens de maintenance : Toujours en alerte, ces équipes ont pu intervenir rapidement pour toute maintenance nécessaire sur les équipements. - Agents de contrôle et d'escorte : En veillant à la gestion des flux de passagers et au respect strict des consignes de sécurité, ils ont contribué à une expérience de transport sereine. - Chefs de gare: Ils ont supervisé les opérations dans les différentes gares, garantissant une coordination efficace des départs et arrivées. - Électriciens en charge des installations des gares : Leur travail a été essentiel pour assurer le bon fonctionnement des infrastructures électriques sur le réseau.

Cette mobilisation exemplaire de l’ensemble des équipes de la SN-CFS a permis un transport sans faille, renforçant ainsi la réputation de la compagnie en matière de gestion d’opérations logistiques complexes et de transport de masse..., a indiqué ledit département.