Gaza : Trump annonce un accord sur le désarmement complet du Hamas

Le président américain Donald Trump a annoncé, dans un communiqué diffusé par la Maison Blanche, la conclusion d’un accord “historique” portant sur le désarmement complet du Hamas et de l’ensemble des groupes armés présents dans la bande de Gaza. Selon le chef de l’État américain, cet accord, négocié sous l’égide du Board of Peace, constitue une étape “monumentale” vers une paix et une sécurité durables dans la région.







Donald Trump précise que cette avancée ouvre la voie à la mise en place d’un nouveau gouvernement palestinien à Gaza, appelé à travailler en étroite collaboration avec le Board of Peace pour venir en aide à la population civile. En contrepartie, Israël bénéficiera, selon lui, des garanties de sécurité nécessaires, l’enclave ne devant plus servir de base arrière pour des attaques terroristes.







Le président américain inscrit cette annonce dans le cadre de la mise en œuvre de son plan en 20 points pour Gaza, précisant que l’accord sera appliqué selon un calendrier structuré en plusieurs phases. À mesure que le processus de désarmement progressera, les forces israéliennes engageront leur retrait, tandis qu’une Force internationale de stabilisation prendra le relais aux côtés d’une nouvelle force de police palestinienne, chargée d’assurer la sécurité de Gaza pour ses habitants comme pour ses voisins.







Revenant sur le chemin parcouru depuis un an, Donald Trump a rappelé le contexte d’“une guerre violente”, d’une “crise humanitaire” et de la détention d’otages “en captivité brutale”. Il a salué les “progrès historiques” réalisés tout en reconnaissant qu’il reste “encore beaucoup à faire”. Le président a par ailleurs adressé ses remerciements aux médiateurs impliqués dans le processus — l’Égypte, le Qatar et la Türkiye — ainsi qu’à son équipe, dont il a loué le travail “acharné”.







Donald Trump a averti que “la menace qui a émergé de Gaza le 7 octobre ne sera pas autorisée à se reconstituer”. Il a conclu son message en affirmant que Gaza sera désormais “entre les mains d’un nouveau gouvernement palestinien au service de son peuple”, saluant une avancée que “tout le monde disait impossible à réaliser”.

