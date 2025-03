Magal de Serigne Souhaïbou : Sokhna Mame Say insiste sur l’éducation des jeunes et le respect des chefs religieux

L’édition 2025 du magal de Serigne Souhaïbou Mbacké s’est déroulée dans un contexte marqué par l’émotion. Cette année, la famille Mbacké a choisi de s’abstenir de toute cérémonie officielle en raison des disparitions récentes de dignitaires religieux, notamment celle de Serigne Moustapha Saliou Mbacké, survenue la veille.



Malgré ce deuil, Sokhna Mame Say Mbacké Bintu Cheikh Ahmadou Mbacké Say a profité de l’occasion, en marge d’un récital de Coran organisé à Janatu Mahwa, pour adresser un message fort aux fidèles. Elle a insisté sur l’importance de l’éducation des jeunes, exhortant les parents à veiller à l’instruction de leurs enfants afin de prévenir les mauvais comportements et les dérives observées, notamment à travers les réseaux sociaux.



Sokhna Mame Say a également exprimé son regret face au manque de respect parfois manifesté envers les chefs religieux. Elle a appelé les fidèles à s’inspirer des enseignements de Serigne Souhaïbou, soulignant l’importance de préserver les valeurs morales et spirituelles transmises par les guides religieux.



Elle a conclu son discours en remerciant les autorités politiques du département, en particulier le maire de Mbacké, Galo Bâ, pour leur soutien et leur engagement envers la communauté.