Magal Touba 2024 - Bilan de la police : 428 personnes interpellées pour diverses infractions

Au terme de la mission de sécurisation des zones envahies par les pèlerins durant le Grand Magal de Touba, le bilan des différentes activités de la Police nationale se présente comme suit : Quatre cent vingt-huit (428) individus ont été interpellés pour diverses infractions et cent-onze (111) présentés au parquet dont : 32 pour vol et vol aggravé, 1 pour meurtre, 1 pour tentative de viol, 1 pour coups et blessures volontaires et détention et trafic de chanvre indien, 2 pour association de malfaiteurs et vol, 6 pour offre et cession de chanvre indien, 37 pour détention et usage de chanvre indien, 2 pour abus de confiance, 2 pour association de malfaiteurs, détention et mise en circulation de faux billet de banque, 1 pour coups et blessures volontaires, détention illégale d’arme à feu et détention de chanvre indien aux fins d’usage, 1 pour viol, 8 pour détention et usage collectif de chanvre indien, 1 pour offre et cession de stupéfiant, 5 pour détention et trafic de chanvre indien, détention illégale d’arme blanche, 2 pour association de malfaiteurs, détention illégale d’arme blanche et d’arme à feu artisanal, 2 pour homicide involontaire par accident de la circulation routière, 1 pour outrage à agent, 1 pour rébellion, 2 pour détention et usage collectif de Skunk et haschich, 3 pour offre et cession de chanvre indien. Trois virgule quatre cent cinquante (3,450) kilogrammes et deux cent quatre-vingt-deux (282) cornets de chanvre indien, dix-neuf (19) pilules d’ecstasy, un (1) sachet de skunk, une (1) pierre et un (1) joint de haschich ont été saisis.