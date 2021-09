Magal Touba 2021 : Le directeur de l'Artp a procédé à une série de visites auprès des opérateurs, une couverture réseau de qualité exigée...

Un Magal de Touba sous une excellente couverture réseau telle est la mission que s'est une nouvelle fois assignée l'autorité de régulation des télécommunications et des postes (Artp).



Sous la houlette de son directeur général, Abdou Ly, une série de visites de contrôle a été menée au niveau des différents opérateurs, ce jeudi, dans la ville sainte de Touba, où se tiendra le grand Magal le 26 septembre prochain.



Pour l'édition 2021, l'autorité de régulation, s'est donnée les moyens nécessaires pour suivre en temps réel la qualité du service proposé par les opérateurs (couverture réseau, internet etc.) Mais aussi dans la perspective d'une meilleure prise en charge des préoccupations des consommateurs (application sama Artp, et autres outils), avant, pendant et après le Magal comme l'a rappelé le patron de l'Artp à l'issue de sa visite chez les opérateurs qui, tous autant qu'ils sont, ont donné des garanties relatives à la couverture réseau considérablement boostée à Touba selon eux.



L'Artp c'est aussi la gestion de l'activité postale au Sénégal, raison pour laquelle, le bureau de poste de Touba qui est également l'un des points stratégiques en terme de transactions, a été visité. Et, là-bas aussi, tout est fin prêt, a fait savoir Hamady Ali Diallo, l'un des responsables trouvés sur place.



Enfin, cette journée à Touba a été l'occasion pour Abou Ly d'effectuer des visites de courtoisie chez le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, qui les a reçus dans sa résidence et par la suite chez Serigne Bass Khadim Awa Bâ à Gouye Mbind...