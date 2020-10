Magal 2020 : Oumar Boun Khatab Sylla met la main à la poche pour appuyer le Revaas et promet d'être leur interlocuteur.

Une enveloppe d'un million francs Cfa et un bus climatisé, c'est la participation mise à la disposition du Regroupement des vrais artisans de l'automobile du Sénégal (REVAAS) de Louga par le président du mouvement des valeurs, Oumar Boun Khatab Sylla et nouveau Dg de Dakar Dem Dikk. En effet, chaque année pendant la période du Magal, le Revaas de Louga assure le dépannage des véhicules des passagers quittant la Mauritanie en passant par Louga pour rallier la sainte ville de Touba. Un acte symbolique hautement magnifié par le président de la chambre des métiers de Louga, Khar War. Pour sa part, Oumar Boun Khatab Sylla leur a promis d'être leur interlocuteur auprès du Président Macky Sall, non sans souligner l'engagement ô combien important du Revaas pour la réussite du Magal en cette période de grande affluence sur les axes routiers.