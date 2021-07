Mady Touré : « J’ai dit droit dans les yeux, à Augustin Senghor, tout sauf toi ! Il m’a répondu que je n’avais pas l’expérience pour diriger le football sénégalais ».

On en sait davantage sur le contenu des échanges entre les candidats déclarés à la présidence de la Fédération sénégalaise de football, lors de la rencontre qui devait acter le fameux protocole « d’Eden roc. » Et, c’est Mady Touré, l’un des candidats en question qui a ébruité quelques passages pour le moins houleux, de ses passes d’armes avec le président sortant, Augustin Senghor qu’il n’a pas hésité à défier frontalement, a-t-on appris via la page YouTube officielle du président de Génération Foot.







Actuellement en tournée à l'intérieur du territoire national pour présenter son programme, il a fait comprendre que « lors de cette fameuse réunion, tous les candidats se sont prononcés, Mbaye Diouf Dia, Saër Seck... Mais, je n'ai pas véritablement entendu le discours que je m'attendais à entendre de leur part. J'ai donc personnellement pris la parole en regardant Augustin Senghor dans le blanc des yeux, pour lui signifier clairement : Tout sauf toi ! Ce consensus se fera mais sauf toi. C'est ce que je lui ai dit droit dans les yeux... Cela fait 14 ans que tu es là. Il faut laisser la place. »





Une attaque à peine voilée à laquelle le premier vice-président de la CAF répondra ceci : « Il (Augustin Senghor) m'a répondu qu'en cas de consensus, moi Mady Touré, je ne serais pas le candidat choisi pour diriger la Fsf parce que tu n'as pas l'expérience. » À la suite de quoi le jeune challenger de Senghor a rétorqué : « Ces propos étaient insensés ! Quand Patrice Motsepe prenait les commandes de la CAF il n'avait aucune expérience... J'ai fait mes preuves dans le football... J'ai été formaté dès le bas âge par de grands noms du football tels que Lamine Diack... » Dans cette ambiance électrique qui a été survoltée par la réaction épidermique d’un des membres de la commission selon Mady Touré, il était difficile de trouver un consensus.





D’autant plus que d’après lui « aucun des candidats n’a présenté un programme à la commission. Les membres de la commission m'ont demandé si je voulais faire partie du consensus ? Je leur ai clairement dit que j'irai d'abord consulter ma base. De toute façon, ils avaient déjà choisi Augustin Senghor croyant que cela aller passer comme lettre à la poste... Ils avaient tous pris l'engagement que tout se ferait sans Augustin Senghor. Mais ils ont tous retourné leurs vestes ! Moi j'ai des convictions, je mourrai avec ! »







Décidé à aller au bout de sa logique, Mady Touré espère avoir l’opportunité de régler ses comptes avec ses anciens « alliés » autour d’un débat public…