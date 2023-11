Mady Danfakha alerte : « Boire l’eau de Saraya est devenu un danger à cause de l’uranium »

Prenant la parole, le député de Kédougou a sonné l’alerte sur la mauvaise qualité de l’eau à Saraya et du fleuve de la Falémé qui alimente la région de Dakar par le truchement du Lac de Guiers.





« La pénurie d’eau s'est accentuée à Saraya. Boire l'eau de Saraya est un danger à cause de l’uranium. L’eau de la Falémé est souillée, polluée et c’est cette eau qui alimente Dakar. Il faut régler cette problématique », lance le député.