Madinatou Salam : les Thiantacones et le Petit Déjeuner Royal... Sokhna Aïda perpétue le legs de Cheikh Bethio Thioune...

Nombreux sont les talibés et personnalités venus d'horizons divers répondre à l'invitation de Sokhna Aïda Saliou Thioune... Cette dernière n'a pas lésiné sur les moyens pour perpétuer le legs précieux de son défunt mari. C'est dans son domicile à Madinatou Salam, précisément "Thiofel", que Sokhna Aïda Saliou Thioune a organisé le déjeuner royal initié par le guide des Thiantacones. Cet événement de dimension internationale organisé par le guide des Thiantacones depuis 1987 date à laquelle il est devenu Cheikh, est repris de main de maître par Sokhna Aïda Saliou Thioune depuis 2019. L'ouverture de l'événement a été marquée par une lecture du Saint Coran et des Khassaïdes en présence de chefs religieux et coutumiers.

Selon une de nos sources, « ce petit déjeuner royal a été initié par Sokhna Aïda Diallo en faveur du Cheikh de son vivant. Aujourd'hui cet événement est perpétué par les Talibé avec à leur tête Sokhna Bator et Sokhna Adji en faveur de Sokhna Aïda Saliou Thioune ».

À signaler une forte délégation du Grand Serigne de Dakar, Abdoulaye Matar Diop, conduite par Ablaye Diop pour rehausser l'événement.

« Nous remercions Sokhna Aïda Diallo pour tous les actes de bienfaisance à l'endroit de notre communauté. À cet effet, nous avons décidé de décerner une journée à Sokhna Aïda Diallo, nous la communauté lébou au mois de décembre à Rufisque... Vous êtes entré dans l'histoire... Aujourd'hui nous sommes tous des Thiantacones », a affirmé Ablaye Diop représentant du Grand Serigne de Dakar, Abdoulaye Makhtar Diop...

Prenant la parole, Sokhna Aïda Saliou Thioune est revenue sur le sens du Magal, prétexte de l'événement à Madinatou Salam... Elle est largement revenue sur la rencontre de Serigne Saliou et de Cheikh Béthio Thioune.

Pour conclure, l'œuvre de son défunt mari a occupé une place importante dans sa prise de parole. Selon elle, Cheikh Béthio Thioune a participé à l'émancipation de beaucoup d'individus, précisément à la formation de jeunes personnes dans la droiture... Revenant sur la signification de Thiantacones, Sokhna Aïda Saliou Thioune de souligner que Thiantacones signifie remercier le bon Dieu...