Madiba Leadership Institute : la simulation d’une présidentielle au centre de la célébration de la 2ème édition de l’Agora.

École panafricaine du groupe ISM, le Madiba Leadership Institute a tenu, le 7 juin, au Théâtre national Daniel Sorano sa 2ème édition de l’Agora qui promeut le leadership à travers un concours de plaidoirie et de stratégie de marketing politique.



Pour la présente édition, une simulation d’une présidentielle a été mise en avant avec quatre (4) candidats qui ont développé sur des questions d’actualité.



Mouhamed Soumaré du Front d’action pour le renouveau du Madiba, Brendy Menzame de l’Alliance pour le Développement National et l’Avenir (Adna), Abdelatif Sakera de l’Union Panafricaine de Madiba et Guyolie Esther Kagha de l’Alliance pour l’Unité et le Développement étaient en lice pour le titre après avoir tous battu campagne.



Le thème central de l’Agora du Madiba Leadership Institute est axé sur « le digital au service du marketing politique ».



L’événement a permis aux étudiants, enseignants et personnel de l’établissement de communier, mais surtout de partager leurs connaissances et compétences nécessaires à leur éclosion dans la vie professionnelle.