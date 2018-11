Madame Aminata Touré aux leaders de l'opposition : "Lorsque vous émettez des allégations, il faut toujours amener les preuves. Le fichier électoral est déclaré fiable à 98% par l'Union européenne"

Dans cette partie de l'entretien accordé à Dakaractu, l'envoyée spéciale du président de la République tacle sévèrement les leaders de l'opposition sénégalaise qui remettent au goût du jour la fiabilité annoncée du fichier électoral par le ministre de l'intérieur. "L'opposition avait dit qu'il y a trois fichiers et maintenant le fichier est accessible pour tous les électeurs. Il n'y a pas de premier, ni de deuxième ou troisième fichier. Donc, c'est pour vous dire que les allégations de l'opposition n'existent pas. Deuxièmement, il n'y pas de possibilité pour notre système électoral de "tricher"les élections. Et si c'était d'ailleurs possible, notre propre candidat n'aurait pas été président de la République", soutient l'ex chef du gouvernement du président Macky Sall.

Mieux, la coordinatrice du pôle parrainage du candidat Macky Sall estime que "le fichier électoral était déclaré fiable à 98% par l'Union européenne qui avait commis des experts indépendants."

Madame Aminata Touré estime par ailleurs, que la façon de faire de l'opposition ressemble à celle "un lutteur qui conteste sa défaite alors qu'il n'est même pas encore arrivé dans l'arène." Ce qui prouve à suffisance "qu'elle aura une grande déception..."