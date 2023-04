Macky Sall, chef suprême des armées: « Oui, je suis confiant. Nos forces de défense et de sécurité possèdent les moyens pour assurer la paix et la sécurité dans ce pays »

Le président de la République s’est réjoui de la cérémonie de cette 63e fête d’indépendance qui a comme thème : « forces de défense et de sécurité et préservation des ressources naturelles ». Dans son discours de clôture, le Président Macky Sall s’est dit rassuré de voir dispositif sécuritaire. « L’allure et la prestance rassurent sur le niveau d’entraînement et de cohésion des unités. Assurément, nos forces de défense et de sécurité possèdent les capacités propres à assurer la paix et sécurité dans notre pays » a déclaré le chef suprême des armées.



Le président de la république Macky Sall a aussi, lors de la fête de la jeunesse, a rendre un vibrant hommage à tous ces jeunes qui ont participé, avec les militaires, à ce défilé de cette fête d’indépendance qui en est à sa 63e édition. « Je suis convaincu que la relève est assurée. Je suis heureux des passages de ces élèves ».



Le chef de l’Etat a également réservé un message spécial aux anciens combattants dont le passage suscite toujours de l’émotion au regard de leur parcours patriotique. « Ils sont dépositaires des valeurs morales et patriotiques. J’invite en particulier la jeunesse à s’inspirer de leur parcours pour un Sénégal paix et de concorde » poursuit le président Macky Sall qui se dit confiant et qui réitère encore une fois, son engagement à doter en équipements les forces de défense et de sécurité afin de leur permettre d’accomplir leur mission de préservation de l’intégrité territoriale.