MINISTERE DES SPORTS ET CELUI DE L’ELEVAGE : Le Premier ministre assure momentanément l’intérim des ministres démissionnaires

L’information vient de tomber et c’est emedia qui a vendu la mèche. Le Premier ministre Amadou Ba va cumuler ses fonctions de chef du gouvernement avec celles de ministre des Sports et de ministre de l’Élevage et des productions animales.



Le Président Macky Sall a accepté les démissions de ses ex collaborateurs, titulaires du poste notamment Yankhoba Diatara et Aly Saleh Diop. Ces deux ministres partent en même temps que leur leader, Idrissa Seck. Qui lui, est remplacé par Abdoulaye Daouda Diallo au Conseil économique social et environnemental (Cese).

Mais il revient des informations glanées par Dakaractu que le Premier ministre assure l’intérim en attendant que le Chef de l’Etat ne leur trouve des remplaçants. C’est dire que dans les meilleurs délais des personnalités seront nommées à ces strapontins.