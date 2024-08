MIGRATION : Le Gouvernement se dote de capacités en reponse aux TROUBLES PSYCHOSOCIAUX DES MIGRANTS DE RETOUR.

Sous forme d’atelier de renforcement de capacités, les responsables des Bureaux d’Accueil d’Orientation et de Suivi des migrants, les agents psychosociaux nouvellement recrutés, des membres du cabinet du Secrétariat d’État aux Sénégalais de l’Extérieur (SESE) ainsi que tous les partenaires actifs sur la question de la migration se réunissent sous la directive de l’État du Sénégal menée par la Direction Générale d’Appui aux Sénégalais de l’Extérieur (DGASE) du Ministère de l’Intégration Africaine et des Affaires Etrangères (MIAAE) les 7 et 6 Août 2024 au Yuma Lodge, Saly Portudal.

Le Sénégal ayant opté pour une territorialisation de la politique migratoire en concordance avec les trois dimensions de la réintégration durable du migrant de retour que sont : l’accompagnement psychosocial ; la dimension sociale, la dimension économique.