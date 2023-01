MEPA/Tabaski 2023 : "L'objectif national reste maintenu à 810.000 têtes dont 260.000 pour la région de Dakar." (Aly S. Diop, MEPA)

Le ministre de l'élevage et des productions animales, Aly Saleh Diop, a rencontré les vendeurs de moutons, ce Mardi 31 Janvier à l'auditorium de la sphère ministérielle Ousmane Tanor Dieng de Diamniadio. Cette rencontre qui intervient juste 5 mois avant la fête de Tabaski, a permis de faire le point sur les résultats de la Tabaski 2022, identifier les forces et les faiblesses pour une meilleure préparation de l'édition 2023.



Selon, le ministre Aly Saleh Diop qui a présidé cet atelier, l'engagement des opérateurs Sénégalais, de même que la participation des opérateurs de la sous-région ont contribué à l'approvisionnement du marché en moutons pour la Tabaski 2022. "Il a été recensé un effectif total de 901.768 têtes de mouton contre 891.934 têtes en 2021, soit un surplus de 9.834 têtes. L'objectif a été ainsi atteint et un reliquat de 29.689 sujets a été enregistré au lendemain de la fête", informe Aly Saleh Diop.



Ainsi, "l'objectif national reste maintenu à 810.000 têtes dont 260.000 pour la région de Dakar pour la Tabaski 2023", a dit le MEPA. Selon toujours lui, on peut retenir également du nouveau en ce qui concerne les points de vente pour la région de Dakar. En effet, "l'organisation de la Tabaski 2023, à l'instar de celle de 2022, sera confrontée à la réduction drastique du nombre de points de vente de la région de Dakar (chantiers du TER et du BRT, d'encombrement et l'aménagement des espaces urbains), d'où la nécessité de recherche des points de vente alternatifs", conclut-il.