MEN / Examens 2020 : Mamadou Talla diagnostique le dispositif qui a permis d'avoir ces bons résultats.

Les résultats des examens de l'année 2020 ont été honorables malgré le contexte très difficile de covid-19.



Selon Mamadou Talla, le Ministre de l'Education Nationale, « la mobilisation et l'engagement des enseignants du public et du privé, les parents d'élèves, ont tous contribué à sauver cette année et faire des évaluations qui nous ont permis d'avoir ces résultats. On savait que les résultats seraient bons. Il faut souligner un élément important. Il n'y a jamais eu coupure entre l'élève et l'enseignant. Il y’a eu une continuité pédagogique. L'élève qui était en classe d'examen était toujours tant bien que mal -ça ne remplace pas la présence physique- en contact avec le dispositif pour travailler à la maison … On a mis un dispositif de 20 élèves par classe. Il y avait la distanciation physique. L'effectif était réduit, ce rapprochement entre l'élève et l'enseignant, l'élève et les documents pédagogiques, a fait que nous avons ces résultats cette année-ci ».



Les résultats obtenus au CFEE, au BFEM, au Baccalauréat sont de loin meilleurs que ceux des années précédentes. Tout ça grâce aux conditions idéales dans lesquelles se sont déroulées les classes préparatoires, selon toujours le MEN qui s'exprimait en marge de la cérémonie de remise de subvention aux établissements scolaires qui sont dans la privé, qui s'est tenue ce 28 septembre à Diamniadio.