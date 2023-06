MANIFS AU SÉNÉGAL / Zahra Iyane Thiam dénonce « l’attitude de certains hommes politiques qui n’hésitent pas à mettre ce pays à feu et à sang pour un intérêt personnel »

À Mbacké Djoloff pour prendre part à la 5ème édition de la ziarra annuelle de Mame Massamba Thiam, Zahra Iyane Thiam n’a pas manqué de donner son avis sur la situation du pays visiblement pimentée par les velléités prêtées au Chef de l’État de vouloir briguer un troisième mandat. L’ancienne ministre de la République invite les Sénégalais, ou certains d’entre eux, à ne pas courir plus vite que le train dès l’instant que le principal concerné ne s’est toujours pas prononcé par rapport à ses ambitions. Tout de même, elle invitera au respect de la loi. « Si le Conseil Constitutionnel en décide, Macky sera candidat. C’est la seule institution habilitée au Sénégal à dire qui peut être candidat et qui ne peut pas l’être. Nous, comme vous, nous attendons la posture du Président de la République. Veut-il être candidat ? Nous attendons d’en savoir un peu plus. Mais de toutes les façons, la coalition Benno Bokk Yaakar présentera un candidat... »

Zahra Iyane Thiam de, quand-même, regretter les manifestations qui ont imprimé un visage hideux au Sénégal non sans accuser une partie de l’opposition. « Pour le prochain Président qui devra venir, s’il pensait faire un investissement à une échelle de 2 ou 3 grandeurs, il faudra qu’il en fasse 06. Parce que, nous constatons qu’il y a des citoyens qui ne sont pas républicains et qui sont prêts à mettre le pays à feu et à sang pour des intérêts personnels. Moi, jusqu’à la preuve du contraire, je me refuse de croire que ce sont les étudiants qui ont fait ce qui a été fait au niveau de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar. Parce que si c’est le cas, nous avons de sérieux problèmes... »

Zahra Iyane Thiam se dira frustrée et désolée de voir le Sénégal compter des morts pour des raisons politiciennes. « Le pays a été à plusieurs reprises confronté à des crises mais pour cette étape, il faudra beaucoup plus de responsabilité. C’est toute l’histoire du pays qui est en jeu et pas seulement le pouvoir du Président Macky Sall. » Elle ne manquera pas de saluer la tenue du dialogue et en félicitera le Chef de l’État.