MALI : Le général Sadio Camara et une partie de sa famille auraient été tués lors des attaques de samedi

De nouvelles informations font état d’un bilan potentiellement très lourd suite à l'offensive coordonnée qui a frappé le Mali hier. Selon les révélations du journal Le Figaro, citant une source bien informée, le ministre de la Défense, le général Sadio Camara, ainsi qu'une partie de sa famille, auraient été tués samedi.
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