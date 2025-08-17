MAGAL 2025- Les chiffres de la police nationale…

À l’occasion du 131e Grand Magal de Touba, la Police nationale a mobilisé 4 606 agents, en civil et en tenue, appuyés par des véhicules lourds, des caméras de surveillance et des drones, pour assurer la sécurité des millions de pèlerins.



Les opérations ont permis de faire 253 interpellations, dont 95 déférés au Parquet, d’opérer la saisie de plusieurs drogues: 4,130 kg de chanvre indien, ecstasy, haschich, skunk, kush, et 140 bouteilles de produit cellulosique.



Sur les routes 1 117 pièces ont été saisies, 42 véhicules et 110 motos ont été mises en fourrière, 1 887 000 FCFA* perçus en amendes.



Malheureusement, 65 accidents ont été recensés, dont 6 mortels. Sur le plan humanitaire , 453 consultations médicales ont été faites , 109 mises en observation enregistrées et 37 urgences prises en charge. De l’autre côté , 54 enfants égarés ont été retrouvés, dont 26 remis à leur famille et 28 confiés aux services de l’enfance.



À Mbacké le travail du commandant Moussa Ndiaye du commissariat urbain de Mbacké a été hautement salué. Personnellement sur le terrain, l’homme s’est révélé grand manager , assurant une circulation automobile fluide et assez bien sécurisée.