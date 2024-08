MAGAL 2024- L’hôpital Matlabul Fawzeini teste son dispositif de prise en charge en cas d’afflux massif de blessés

Prendre les devants et disposer d’un dispositif performant capable de satisfaire la demande en cas d’afflux massif de blessés , voilà ce à quoi s’est attelé l’hôpital Matlabul Fawzeini de Touba. En partenariat avec le Centre des Opérations d'Urgence Sanitaire (COUS) mais aussi avec la collaboration de la Direction régionale de la santé et de l’ensemble des directions des hôpitaux de Ndamatou et de Cheikh Ahmadoul Khadim , les équipes du Directeur Makhtar Lô ont avec succès testé le mécanisme à mettre en branle en pareilles situations.





« En période de Magal , il y a un monde impressionnant qui arrive dans la cité. Par conséquent , l’on n'est jamais à l’abri de recevoir en même temps un nombre important de blessés . C’est pourquoi on parle d’afflux massif . Il est alors nécessaire de pouvoir tous les prendre en charge . C’est la raison pour laquelle nos équipes procédaient à une simulation pour parer à toutes éventualités. Généralement il s’agit d’accidents qui occasionnent plusieurs blessés . Ici , on a simulé un train qui a déraillé. Un bus qui se renverse peut faire une soixantaine de blessés , un Ndiaga - ndiaye , une trentaine. C’est alors nécessaire de se donner les capacités de sauver toutes ses vies » confiera Makhtar Lô.