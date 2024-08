MAGAL 2024- Cheikh Bass recevant Sonko : «Rares sont les élus de Dieu qui n’ont pas souffert…Mais, ne regardez surtout pas dans le rétroviseur »

Après avoir recueilli les prières du Khalife Général des Mourides et lui avoir réitéré l’engagement de l’État de résoudre les deux problématiques de la cité que sont : le manque d’eau potable et l’absence d’un bon réseau d’assainissement, Ousmane Sonko a été reçu par le Président du comité d’organisation du Grand magal. Un entretien public lors duquel le chef religieux à inviter son hôte à faire abstraction des événements malheureux du passé. « Je ne ferai que vous inciter à davantage rendre grâce à Dieu. Rares sont les élus de Dieu qui n’ont pas traversé des calvaires. Et vous avez vécu ces situations dans la dignité. Les Sénégalais ont placé un grand espoir sur vous et cela vaut son pesant d’or. Il faudra oublier le passé et ses travers et affronter l’avenir. Serigne Saliou avait dit que là vers où balancent les cœurs des condisciples mourides , c’est là-bas que se situe Serigne Touba. Je le rappelle qu’aussi l’avoir entendu demander à Wade, fraîchement élu, de ne pas regarder pas dans le rétroviseur et de s’occuper des autres concessions religieuses du Sénégal au même titre que Touba ».





Cheikh Bass Abdou Khadre de poursuivre son discours. « L’an dernier , vous viviez une grève de la faim et en prison. Aujourd’hui, vous êtes dans une autre station. J’ai aussi fait une remarque . Jamais je ne vous ai vu utiliser la religion à des fins politiciennes. Je suis au courant des relations que vous entretenez avec Serigne Cheikh Saliou. Il vous voue une grande admiration. C’est un homme que l’argent n’appâte pas. Il a résisté à l’argent , 200 millions de francs Cfa, offerts par Wade en 2011 qui voulait l’aider à préparer une visite qu’il lui réservait. C’était à Boustane. Serigne Chiekh avait confié à l’émissaire Me Madické Dieng que c’était à lui de le soutenir ». Le

chef religieux fera , en passant , une révélation en déclarant être au courant que Sonko a fait allégeance auprès dudit chef religieux.



Cheikh Bassirou Mbacké ne manquera pas d’évoquer les efforts fournis par le gouvernement pour rendre la tenue moins compliquée que d’habitude. « Pour ce magal, vous avez fait tout ce qui était dans vos capacités. Vous avez même dépassé vos limites. C’est pourquoi je me plais de rappeler que Serigne Mountakha , lorsque vous avez été choisi comme Premier ministre, avait , toute de suite , prié pour vous et pour que Dieu protège votre compagnonnage avec Diomaye ». Il se dira satisfait de l’entame notée dans l’exercice du duo Diomaye- Sonko non sans oublier de leur rappeler qu’ « aucun pouvoir n’est éternel. L’on vient au pouvoir acclamé et l’on en repart, souvent, hué ».