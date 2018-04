MADAME MBAYE NÉNÉ NDIAYE (Hcct) : ' Nous affronterons l'opposition pour faire passer le parrainage ! '

Ne point laisser l'opposition créer le désordre dans ce pays... Voilà ce à quoi vont s'atteler certains responsables politiques de l'Apr. Parmi ceux-ci, il faudra compter Madame Mbaye Néné Ndiaye. La Haute Conseillère des Collectivités Territoriales de Mbacké est engagée à accompagner le Président Macky Sall jusqu'au bout pour le succès de son projet de loi portant parrainage des candidats en perspective de la Présidentielle de 2019. Elle l'a fait savoir ce mardi.



'' Je lance un appel solennel à tous les responsables, militants et sympathisants de l'Apr pour une union des forces et des cœurs afin de permettre à son Excellence le Président de la République Macky Sall de réussir la lourde tâche de mettre le Sénégal sur les rampes de l'émergence. Il est de notre devoir de l'accompagner dans tous ses projets. ''



La responsable politique Apériste de Mbacké de poursuivre son appel à l'union sacrée pour une riposte de rigueur. '' Mobilisons nous et dressons nous comme un seul homme pour faire face à cette opposition en perte de vitesse, et qui du jour au soir passe son temps à diffamer et calomnier notre leader politique qui les a devancés depuis belle lurette. Osons les affronter sur le terrain politique et médiatique afin de sensibiliser les populations, surtout sur ce projet de loi. ''



Néné Ndiaye dit estimer que le parrainage '' est un moyen de filtre démocratique pour barrer la route aux candidats fantômes sur le plan programmatique et qui ne cherchent qu'à être célèbres pour faire éclore leurs business. ''