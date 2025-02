Lutte sénégalaise : La police claque la porte, le CNG dans l’œil du cyclone

La rédaction de Dakaractu a pris connaissance d’un communiqué de la Police nationale annonçant l’arrêt jusqu’à nouvel ordre de la couverture sécuritaire des combats de lutte sur l’ensemble du territoire. Cette décision radicale fait suite aux graves incidents survenus lors du combat Franc vs Ama Baldé.



La tension était palpable à l’Arène nationale ce dimanche 16 février 2025. Alors que des milliers de supporters s’étaient déplacés pour assister au duel très attendu entre Franc et Ama Baldé, la situation a vite dégénéré. Selon le communiqué de la Division Communication et des Relations Publiques de la Police nationale, une foule d’amateurs, malgré l’achat de leurs billets, s’est retrouvée bloquée à l’entrée, la jauge maximale de l’infrastructure ayant été atteinte. Face aux risques de débordements, la police a pris la décision de fermer les portes.



Mais ce qui devait être une mesure préventive a allumé la mèche d’une explosion de violence. Des scènes de chaos se sont déroulées à l’intérieur et à l’extérieur de l’arène : affrontements entre supporters, vandalisme, destruction de biens publics et privés… Le pire a été atteint dans la banlieue dakaroise où un jeune homme a tragiquement perdu la vie, victime d’une agression mortelle.



Un CNG une nouvelle fois pointé du doigt



Face à ces évènements dramatiques, la sanction est tombée comme un couperet : le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique a décidé de suspendre la couverture sécuritaire des combats de lutte. La police justifie cette mesure par les manquements répétés du Comité national de Gestion de la Lutte (CNG) et des autres acteurs impliqués. L’instance dirigeante de la lutte est accusée de ne pas respecter les injonctions et recommandations qui lui sont adressées, notamment en matière de gestion des horaires, de respect de la jauge et de définition d’itinéraires plus sûrs pour éviter les confrontations entre groupes de supporters.



Ce nouvel épisode place une fois de plus le CNG dans l’œil du cyclone. L’instance, déjà critiquée pour ses difficultés à réguler la lutte sénégalaise, voit sa crédibilité encore plus fragilisée. Cette fois, l’affaire prend une tournure plus grave, car sans couverture sécuritaire, c’est tout le calendrier des combats qui pourrait être compromis.



Un avenir incertain pour l’arène sénégalaise



La décision du ministère met les promoteurs et les organisateurs face à une équation complexe. Sans dispositif policier, comment garantir la sécurité des lutteurs, des officiels et des supporters dans un sport où la passion dépasse souvent la raison ? L’arène nationale, censée être un temple du sport et de la culture, risque-t-elle de devenir un théâtre d’affrontements incontrôlables ?



Pour l’heure, le silence du CNG en dit long sur l’ampleur de la crise. Le dialogue entre les autorités et les acteurs de la lutte semble plus que jamais nécessaire pour éviter que ce sport roi ne sombre dans une spirale de violence et d’incertitudes.



En attendant, les amateurs de lutte doivent se préparer à un avenir incertain, avec un risque de suspension des combats si la situation ne trouve pas rapidement une issue.