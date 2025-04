Lutte contre le paludisme : Endeavour Mining s’engage, participe à une baisse de 60 % de l’incidence depuis 2020 et entame une nouvelle campagne pour 2025

Endeavour Mining a réalisé en 2024 de plus de 4 000 tests rapides de dépistage et administré des traitements préventifs à plus de 250 employés à la mine d’Ity dans la même année.



« Depuis 2020, nous avons engagé un effort collectif pour réduire durablement l’impact du paludisme sur nos sites et dans nos communautés. Les résultats positifs enregistrés aujourd’hui sont le fruit d’une vigilance constante et du travail remarquable de nos équipes terrain, soutenues par l’engagement actif des communautés locales. Mais le palu reste un fléau en Afrique de l’Ouest et nous devons accélérer nos efforts pour ancrer durablement une culture de prévention dans tous nos pays d’opération », souligne Kassoum Ouattara, Vice-président Santé, Sécurité et Environnement chez Endeavour Mining.







Depuis 2023, Endeavour Mining collabore avec l’Institut National d’Hygiène Publique (INHP) de Côte d’Ivoire pour renforcer sa stratégie de lutte contre le paludisme. Ce partenariat a permis de mener des actions de plaidoyer auprès des autorités locales et des communautés pour une meilleure compréhension de cette stratégie, d'organiser des sessions de formation et de sensibilisation sur l’hygiène et l’assainissement au profits de 11 villages riverains de la mine. Une démarche scientifique a été engagée à travers une étude entomologique destinée à caractériser les moustiques présents dans la zone, afin de promouvoir des gestes et réflexes de prévention plus efficaces.







Une campagne proactive prévue en 2025







Le lancement de la campagne 2025 a eu lieu à Ity, dans la région de Zouan-Hounien, en présence des autorités locales. Ce lancement a été marqué par une opération de pulvérisation intra-domiciliaire, combinée à des actions d’assainissement et de mobilisation citoyenne, destinées à réduire la prolifération des moustiques vecteurs.







Consciente que le paludisme demeure un défi majeur de santé publique en Afrique, Endeavour Mining s’engage à poursuivre et intensifier ses efforts sur le long terme, en collaboration avec les autorités sanitaires, ses équipes et les communautés locales.