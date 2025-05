Lutte contre le faux monnayage : Saisie de billets noirs d’une contrevaleur de 1 milliard 541 millions de francs CFA à Bignona

Dans un communiqué rendu public, il a été annoncé que « la Brigade mobile des Douanes de Bignona, Subdivision de Ziguinchor, Direction régionale des Douanes du Sud a réalisé une saisie de billets noirs d’une contrevaleur d'un milliard cinq cent quarante-et-un millions six cent mille (1.541.600.000) francs CFA ».



L'opération, qui a permis de réaliser cette importante saisie, s'est déroulée le jeudi 15 mai 2025, vers 17 heures, à Silinkine, non loin d'Oulampane, dans le Département de Bignona.



Selon la Division de la communication et des relations publiques des Douanes, cette saisie « fait suite à l’exploitation d’un renseignement faisant état d’une opération imminente de lavage de billets noirs dans ladite localité. La descente menée sur les lieux a permis aux agents de mettre la main sur quatre mille sept cents (4.700) coupures de billets noirs de cinq cent (500) Euros correspondants à la contrevaleur indiquée ».



L’enquête suit son cours en vue du démantèlement complet du réseau de faussaires, a-t-on précisé.