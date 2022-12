Lutte contre la malnutrition à Kolda : plus de 27000 enfants sont suivis par mois…109 219 enfants dépistés chaque trois mois…

Ce ne sont pas moins de 27.459 enfants qui sont suivis par mois à Kolda dans le cadre de la lutte contre la malnutrition. Ce chiffre est avancé par Idrissa Kane, responsable du bureau régional du Conseil national du développement de la nutrition lors du Crd tenu ce mercredi 07 décembre. Ainsi, 109 219 enfants sont dépistés chaque trois mois au total dont 3 477 positifs et pris en charge dans les 40 communes comprenant les 318 sites où intervient le programme. Dans la foulée aussi 1 655 femmes ont bénéficié d’allocations familiales pour un montant de plus de 18 millions f cfa. Tous ces efforts du programme sont pour mieux lutter contre la malnutrition des enfants de moins de 5 ans afin qu’ils grandissent dans un équilibre alimentaire et sanitaire. Au Sénégal, par exemple, la malnutrition varie d’un lieu à un autre selon les spécialistes. Ainsi, il y a la malnutrition par excès caractérisée par le surpoids et l’obésité et celle dite carence chronique.



Et pour inverser la tendance pour plus d'efficacité, la cellule de lutte contre la malnutrition est devenue le Conseil national du développement de la nutrition.



À en croire Idrissa Kane, « mensuellement on fait le suivi de 27 459 pour leur croissance dans la région. Et pour ceux des enfants dépistés nous en avons plus de 109 000 par trimestre. Et ceux qui sont positifs sont pris en charge au niveau communautaire avec un package de service, tandis que ceux ayant une malnutrition sévère sont référés aux centres de santé. Et notre défi demeure de les trouver tous pour améliorer leur état nutritionnel et éviter le pire… »



Dans le cadre de la lutte contre la malnutrition, l’éducation nutritionnelle doit jouer un rôle essentiel pour les ménages. Et dans cette dynamique, la santé de la mère et de l’enfant doit être au cœur de la politique nutritionnelle pour une société épanouie...