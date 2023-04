Lutte contre Orange : Les raisons du boycott lancé dans les réseaux sociaux ce dimanche par l’ACSIF

La société de téléphonie Orange est encore décriée dans dans les réseaux sociaux. Cette fois-ci, c’est l’association des clients et sociétaires des institutions financières (ACSIF) qui a lancé le mot d’ordre de boycott de tous les services Orange ce dimanche 2 Avril 2023 de 9 heures à 16 heures. Les membres de cette association « protestent contre la hausse inélégante des tarifs particulièrement liés au flybox », lit-on dans un communiqué qui nous est parvenu.



Selon le communiqué signé par Famara Ibrahima Cissé, Pdt. ACSIF, Orange avait le souci de permettre à certains utilisateurs de bénéficier de la connexion fixe. C’est ce qui a permis l’entame de la commercialisation d’appareils Flybox.



L’ingénieur financier certifié HEC-PARIS se dit outré de constater que la société de téléphonie a procédé à cette forfaiture de hausse imprévisible et inacceptable du service après achat.

C’est ainsi qu'ACSIF, « fidèle à ses principes, dénonce et exige le rétablissement sans délai des anciens forfaits à la bourse des populations cibles », lit-on dans le communiqué.



Ainsi, l’Acsif qui interpelle l’ARTP et le ministère de tutelle, d'inviter les utilisateurs à scrupuleusement respecter le mot d’ordre de boycott et à l’opérateur de reconsidérer ses nouvelles offres au nom du respect des droits acquis. Il croit dur comme fer que Orange porte un frein à la démocratisation de l'outil par un procédé commercial déloyal et injuste...