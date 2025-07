Lutte/Sanctions/Dopage : « Le combat Balla Gaye 2-Siteu aura bel et bien lieu le 20 juillet ... » (Khadim Samb)

De l’avis du communicateur traditionnel, Khadim Samb, le combat Balla Gaye 2-Siteu aura bel et bien le 20 juillet 2025. Cette déclaration faite au micro de DakarActu fait suite à la suspension de deux ans prononcée contre Siteu par l’Organisation Régionale Antidopage Afrique (ORADA) zones 1 et 2, pour refus de se soumettre à un contrôle antidopage. Selon Khadim Samb, "ce que l’on reproche à Siteu ne date pas d’aujourd’hui, mais d'il y a 4 mois, avant que ce combat ne soit ficelé et fixé à une date précise par le Comité national de Gestion de la lutte sénégalaise (CNG). Ce qui n'avait pas empêché le promoteur Albourakh de procéder à la signature entre les 2 parties. Donc, rien ne devrait s'opposer à la tenue du combat à bonne date puisqu'il n'a jamais été fait mention d'une décision contraire de l'ORADA" .