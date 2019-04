Louga : Un éleveur arrêté pour viol.

Dans la capitale du Ndiambour, une affaire de viol défraie actuellement la chronique.

Les faits se sont déroulés au quartier Grand Louga dans le courant du mois de mars. Pour se rendre au magal de Porokhane, A N, âgée de 20 ans avait sollicité de M.N éleveur de son état, la somme de 15.000 Fr. Sans hésiter, M.N lui a donné rendez-vous derrière le Lycée Malick Sall aux environs de 21h 30 mn pour honorer son engagement.

Selon la jeune fille, son bourreau a profité de l'obscurité pour la violer malgré sa résistance.

C'est ainsi que la fille a porté l'affaire au commissariat de Louga où il lui sera ordonné d'aller voir un gynécologue.

Sans perdre de temps, A N ira se faire consulter par la blouse blanche qui lui signifie une défloraison de l'hymen.

Munie d'un certificat médical, elle porte plainte contre M.N pour viol.

Cueilli par les limiers, il a nié les faits en soutenant que la jeune fille était consentante et qu'ils ont entretenu plusieurs fois des rapports sexuels.

M.N a été arrêté et placé sous mandat de dépôt et sera jugé dans les prochains jours pour viol.

À signaler que les cas de viol commencent à atteindre des proportions inquiétantes dans la région de Louga.

En effet à Linguère, il y a de cela quelques jours, une femme de 35 ans a été violée par deux conducteurs de moto-taxi au quartier Linguère Coumba.

Les présumés violeurs sont présentement au parquet régional de Louga...