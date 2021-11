Locales 2022 à Kolda : les listes des coalitions pour les locales et départementales connues.

Les différentes listes pour les locales et départementales de la région de Kolda commencent à sortir. Pour les départements de Kolda et Vélingara les listes autorisées et rejetées sont disponibles. Ainsi à Kolda, nous avons sept listes pour la commune dont une rejetée et cinq pour le département dont une rejetée. Et quant à Vélingara, il y a neuf listes pour la commune.



À Kolda, le maire sortant Abdoulaye Bibi Baldé (BBY) fera face à quatre coalitions que sont la coalition pour les valeurs éthiques et civiques de Doura Baldé, la coalition pour la convergence patriotique pour la justice et léquité "nayy leer" de Mame Boye Diao, la coalition Yewwi Askan Wi dirigée par Mountaga Diao, la coalition Union Citoyenne Bunt Bi de Sanoussi Diakité. Cependant, la liste de Bokk Gis Gis a été rejetée pour liste incomplète.



Pour le département, nous avons les coalitions le Bby de Moussa Baldé, de Wallu Sénégal de Ndiogou Dème, de Gueum sa bop de Ndèye Ndoumbé Mbengue, de Yewi Askan Wi de Sassoum Lèye Kouyaté. Mais la coalition Bokk Gis Gis a été rejetée pour non-respect de la parité.



À Vélingara, ils seront 09 à briguer le poste de maire. Il s'agit entre autres de Oury Baïlo Diallo (maire sortant) de Bby, de Sayfoulaye Baldé de Yewwi Askan Wi, de Bacary Diao de Wallu Sénégal, Défar sa Gox de Kabiné Diané, la coalition Convergence patriotique pour la justice et l'équité Nay leer de Me Aliou Sow, la coalition 2035 de Beyti Ba, le parti MPS (en marche pour le Sénégal) de Moustapha Diallo, de l'Union citoyenne Bunt bi de Bachir Fofana et d'And Jef PADS d'Ibrahima Sountou Baldé.



Pour le département, il y a 4 listes dont deux validées Bby et Wallu Sénégal, une en recours et une rejetée...