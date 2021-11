Locales 2022 : Serigne Moustapha Sy Al Amine invite les thiessois à soutenir "And Siggil Thiès" pour mettre un terme à l'hégémonie en place.

Dans le cadre de ses visites auprès des chefs religieux pour solliciter des prières et également faire part de ses projets de société pour les mairies de Thiès, le leader de "And Siggil Thiès", Abdoulaye Dièye, s'est rendu à Tivaouane pour rencontrer Serigne Moustapha Sy Al Amine.



Après avoir religieusement écouté Abdoulaye Dièye, le guide religieux a lancé un message fort aux populations non sans décrier le manque de compétence de certains maires sortants. Selon lui, "seuls des travailleurs peuvent développer le Sénégal. Tous les thiessois, mouvements et partis doivent s'unir et soutenir la coalition citoyenne "And Siggil Thiès" pour mettre un terme à l'hégémonie en place".