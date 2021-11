Locales 2022 : Démission du chargé des élections de Pastef-Mbour au profit de la mouvance présidentielle

Le choix du bureau national du parti Pastef fait sur la personne de Me Abdoulaye Tall, comme candidat de la Coalition Yewwi Askan Wi, à la mairie de Mbour a causé de nombreuses frustrations. Un nouveau départ dans les rangs du parti de Ousmane Sonko vient d’être enregistré, après celui du Dr Diaïté qui fut le coordonnateur départemental de ladite formation politique. Il s’agit de Mactar Ba, le chargé des élections au niveau de la commune de Mbour. Celui-ci, à travers une déclaration publique faite ce lundi 1er novembre 2021, a légitimé son départ par des choix faits par les cadres de Pastef.

J’ai décidé de soutenir la candidature de Cheikh Issa Sall pour les prochaines élections locales. Parce qu’on parle d’enjeux au plan local, il nous faut choisir le meilleur profil pour la commune de Mbour. Et Cheikh Issa m’a reçu ce 31 octobre. Je compte mettre tous mes moyens possibles pour l’accompagner durant ces élections locales. Et ce sera sans condition’’.

‘’C’est une déclaration de presse pour informer les populations locales qu’en tant que responsable au niveau de Pastef, j’ai décidé de suspendre mes activités (politiques) au niveau de Pastef. Donc, de quitter ledit parti pour des raisons personnelles’’, a d’emblée annoncé M. Ba. Et ce, avant d’ajouter : ‘’Je connais tout ce qui se passe au sein du Parti Pastef puisque j’ai été responsable politique. Mais, par décence, je ne peux pas entrer dans les détails. Hier, j’ai envoyé un message au Dr Diaïté, parce qu’il y a deux semaines j’avais décidé de suspendre mes activités politiques au niveau de Pastef, pour certaines décisions qui venaient d’en haut et qui ne me convenaient pas. J’ai informé hier, par message le Dr Diaïté, et lui ai dit que désormais, je vais aider Cheikh Issa Sall pour les élections locales’’.