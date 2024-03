Litige foncier à Pointe Sarene: La SAPCO et L'hôtel RIU au banc des accusés...30 familles menacées de déguerpissement ...

Le Collectif pour la Lutte contre l’injustice à Pointe Saréne en collaboration avec l’Association des Jeunes de Pointe Saréne a tenu une réunion de bureau ce week-end chez le porte-parole dudit collectif. La réunion porte sur les problèmes auxquels le village fait face. Après cette réunion une visite de terrain est effectuée le même jour par les membres du bureau comme en illustrent les photos .Lors de cette rencontre ,les jeunes du village n'ont pas raté la Sapco, qu'ils accusent d'être à l'origine de leurs problèmes fonciers. "A pointe Saréne nous sommes confrontés à des problèmes fonciers extraordinaires qui émanent de la SAPCO. Cette société a déjà occupé 110ha de notre plage l'actuel hôtel RIU Baobab y est installé avec une zone Résidentielle dont le bailleur est SABLUX. Maintenant le problème qui se pose est que 140ha viennent d’être octroyés de nouveau à la SAPCO dans le domaine national, il se trouve qu’à Pointe Sarene il n'y a plus de zone d'extension du village en dehors de cette assiette foncière de 150ha. À présent la SAPCO cherche encore à déguerpir plus de 30 familles dans une zone appelée Zone Tampon. Nous soupçonnons que la SAPCO cherche à créer une zone où il aura une nette séparation entre les structures hôtelières et le village. C'est à cause de tous ces problèmes là que la population de Pointe Saréne est debout comme un seul homme pour leur barrer la route. En plus de ces problèmes cette société fait la sourde oreille aux maux de la population. Elle n'investit rien dans le village elle n'a même pas respecté le protocole d'accord signé avec la population de Pointe Saréne. Il n'y a aucune infrastructure dans le village ni de bonnes écoles ni un bon endroit d'épanouissement pour les jeunes etc.... Par ailleurs, un cahier de doléance a été déposé à la SAPCO par l’association des Jeunes de Pointe Saréne, pour le compte d’un protocole d’accord signé entre la SAPCO et la population de Pointe Saréne, mais cela est resté sans suite, juste des promesses non tenues. Ce que nous voulons est que ces terres reviennent à la population de Pointe Saréne. Si ces problèmes persistent, nos frères et sœurs, nos enfants et même nos fils et filles risquent d’être des locataires dans leur propre village. Ce sont des étrangers qui viendront s’installer dans le village. D’ailleurs ça a commencé car ce sont uniquement des étrangers (Guinéens, des Cap-Verdiens etc…) qui occupent des postes privilégiés dans l’hôtel RIU BAOBAB de Pointe Saréne. " a martelé le président du collectif Khaly Aidara.

La responsabilité sociétale et l' employabilité des jeunes, des sujets abordés... "En parlant de l’hôtel RIU BAOBAB de Pointe Saréne, ça fait bientôt trois ans (Mars 2022 – Mars 2024) que cette structure est installée dans le village, aucune Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE) dans le village. Le village est sale, des écoles laissées en rade, aucun édifice public dans le village et cela est vraiment honteux dans un village qui abrite un hôtel cinq (5) étoiles. Par rapport à l’employabilité à l’hôtel RIU BAOBAB, sur 400 à 500 employés, le village de Pointe Saréne a en eu que 20 à 25 employés."conclut le porte-parole du collectif Atoumane Sène..Nos tentatives de rentrer en contact avec la Sapco et L'hôtel Riu sont vains. ..