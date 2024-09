Litige foncier à Nianing: Joog Jotna et Guy M. Sagna chargent le maire...Maguette Sène apporte des précisions sur les 18 hectares

Lors d'un grand rassemblement ce week-end, le Mouvement Joog Jotna de Nianing qui avait invité le député Guy Marius Sagna, est monté au créneau pour exiger la désaffectation des 18 hectares qui ont été attribués à une entreprise. À l'en croire, le maire Maguette Sène avait organisé une réunion en emmènant un étranger avec lui qui avait déclaré avoir un projet "hôtel résidence" et en entendant le nom de " hôtel résidence", compte tenu de la fermeture des autres hôtels, toute la population de Nianing s'était levée pour applaudir et dire oui à ce projet. D'après les membres dudit mouvement, ces derniers avaient promis que les travaux n'allaient pas dépasser 2 ans. Et depuis lors, les lenteurs se sont accumulées et pour en avoir le cœur net, ils ont interpellé le maire à travers un courrier mais il aurait répondu qu'il n'y avait aucun problème et que les 18 hectares étaient toujours entre les mains des eaux et forets d'où les lenteurs. " Alors, on lui a demandé de nous donner le protocole qui le lie à l'entreprise BS Développement, il a refusé pourtant les 18 hectares constituent une valeur vénale de 11 milliards de Fcfa alors que les retombées du projet ne dépassent pas 300 millions", ont-ils laissé entendre. Avant d'ajouter qu'il existe bel et bien un acte de délibération et que les 18 hectares auraient été attribués à une autre entreprise. " Nous réclamons que cette assiette foncière soit désaffectée".



Pour sa part, le député Guy Marius Sagna qui a fait le déplacement, a félicité ledit mouvement d'avoir porté ce projet pour l'intérêt de la population de Nianing tout en revenant sur son fameux passage à Nianing le 5 mai 2021 au cours duquel, lui et les autres membres du Frapp, avaient essuyé des jets de pierre. " Ce qui se passe à Nianing sur les 18 hectares, c'est un banditisme foncier...Et cela doit être combattu...", a martelé le député. Et d'informer qu'il compte adresser une lettre écrite au gouvernement afin de l'interpeller sur cette affaire. Guy Marius Sagna a appelé à la mise en place d'une alliance pour la justice foncière pour que les populations puissent d'abord bénéficier de leurs patrimoines fonciers. " Le département de Mbour est la capitale du banditisme foncier au Sénégal, de la délinquance foncière[...] La terre, il faut la laisser à ceux qui la travaille prioritairement aux paysans et aux éleveurs", a-t-il précisé.



De son côté, le maire de Malicounda, Maguette Sène, a balayé les accusations d'un revers de main en indiquant que ce projet fait suite aux plaintes des populations, suite à la fermeture des hôtels à Nianing. Et que les 18 hectares étaient un espace réservé. " Une foret clasée dont l'accès était interdit ". Personne ne pouvait accéder à ce site", a-t-il informé.



L'édile local dit avoir fait les démarches nécessaires auprès des autorités afin que la population de Nianing puisse bénéficier de ces terres. " Un jour, j'accompagnais le président Macky Sall au Rwanda, et dans l'avion, lorsqu'il m'avait reçu dans son bureau dans l'avion, j'avais qu'une seule préoccupation et c'était cet espace là. Je lui avait dit que la population souffre à cause de la fermeture des hôtels et qu'il existe un espace à Nianing qui appartient aux eaux et forêts et je voudrais que vous me mettiez en rapport avec le ministre de l'environnement afin que la commune puisse récupérer ces terres au profit de la population de Nianing". D'après lui, le président Macky Sall avait par la suite contacté le ministre Abdoulaye Bibi Baldé[...]. " Plus de 10 fois, je suis allé voir Baidy Ba[...] après on a signé un protocole d'accord entre la direction des eaux et forets et la commune de Malicounda pour la rétrocession du terrain de la station de référence écologique de Nianing pour l'implantation d'un projet touristique et résidentiel", a-t-il informé. Et de préciser que la mairie en contrepartie devait affecter 7 hectares au croisement peulga au service forestier pour servir une nouvelle station de référence écologique et pour la réalisation de tout autre projet forestier etc. De son côté, le promoteur qui s'est engagé à construire un hôtel résidence et en contre partie, avait pris des engagements au profit de la population de Nianing.



Le maire crache sur les 300 millions qui ont été avancés. Selon lui, la convention dépasse de loin 300 millions en terme de retombées pour les populations. À l'en croire, il est prévu la construction de bureaux( aider les artistes à avoir des studios d'enregistrements, des salles de production, sur une superficie de plus de 292 m2 de bureaux sur le site), la construction d'un amphitéatre pour accueillir 500 personnes au milieu du village touristique, la réalisation d'un village artisanal de 50 cases pour les artisans, des terrains de sports pour Nianing Basket club, le club Handball, etc, la réalisation d'une infrastruction communale pour un montant de 70 millions de Fcfa, une unité de transformation de produits locaux pour un coût total de 50 millions, la construction d'un marché dans le village de Nianing, et d'autres ouvrages communaux annexes pour un coût total de 270 millions de Ffca.



" Au conseil municipal, on a mis le protocole sur la table, le partenaire était venu pour expliquer le projet. Le projet de délibération est très clair". Ainsi, il a avancé lors de la délibération, que la signature se faisait entre BS Développement et la commune. " Mais dans le protocole on a prévu de créer une société de projet entre la commune et BS développement pour que la commune puisse avoir 10% de bénéfice( 10 %° des actions). Donc, l'affectation a été faite pour la société de projet qui va être créé entre la commune de Malincounda et BS Développement", a déclaré le maire qui ajoutera plus tard que ceux qui attaquent ce projet ont, soit un problème de niveau, soit ils le font sciemment par simple " hypocrisie".