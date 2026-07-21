La presse malienne en crise : trois organisations, un seul cri d'alarme

Ils ont décidé de ne plus se battre en ordre dispersé. Lundi 20 juillet 2026, les trois principales organisations professionnelles de la presse écrite privée malienne, l'Association des Éditeurs de Presse Privée (ASSEP), le Groupement Patronal de la Presse Écrite (GROUPE) et l'Union Nationale des Journalistes Éditeurs de Presse (UNAJEP) se sont réunies à Bamako pour faire front commun.

Leur objectif : porter d'une seule voix, au plus haut niveau de l'État, les préoccupations d'un secteur au bord du gouffre.

Un secteur au bord du gouffre

La rencontre, tenue dans la salle de réunion de l'ASSEP, a permis aux trois organisations de conduire une analyse approfondie des maux qui affectent la presse écrite privée : difficultés économiques persistantes, conditions d'exercice de la profession de plus en plus précaires, insuffisances du partenariat entre l'État et les médias, et absence d'un cadre de concertation solide avec les pouvoirs publics.

Un tableau sombre que les chiffres confirment : des journaux qui peinent à boucler leurs fins de mois, des rédactions qui réduisent leurs effectifs, des journalistes contraints d'exercer leur métier dans des conditions de plus en plus difficiles. La presse écrite malienne, pilier historique de l'information dans le pays, se trouve aujourd'hui à un carrefour critique.

L'autocensure, symptôme d'un mal plus profond

Au-delà des difficultés économiques, c'est la liberté d'informer elle-même qui est en jeu. Face aux menaces à leur sécurité, aux contraintes économiques qui limitent les moyens d'investigation et aux pressions politiques et sociales, certains professionnels sont contraints de taire des informations cruciales.

L'autocensure, devenue une réalité inquiétante dans les rédactions maliennes, ronge de l'intérieur la mission fondamentale du journalisme. Un journalisme affaibli par l'autocensure et la précarité signifie moins d'enquêtes approfondies, moins de voix diverses et, une information moins complète et moins critique.

C'est en définitive le citoyen malien qui en paie le prix, privé d'une presse capable de jouer pleinement son rôle de contre-pouvoir et de vigie de la démocratie.

Une alliance inédite pour une réponse collective

Face aux défis majeurs qui menacent la viabilité de la presse écrite privée malienne, les principales organisations patronales et professionnelles du secteur ont décidé de faire front commun.

C'est l'un des aspects les plus remarquables de cette initiative : pour la première fois, les trois grandes familles de la presse malienne parlent d'une seule voix, surmontant leurs divergences habituelles pour faire face ensemble à une crise qui les menace toutes.

Leurs revendications communes sont claires : relancer le secteur en crise par des mesures de soutien économique adaptées, renforcer le cadre de concertation permanent entre l'État et les acteurs de la presse, et pérenniser l'accès à une information de qualité pour l'ensemble des citoyens maliens.

Un appel à l'État

Le message envoyé au gouvernement est direct : la presse malienne a besoin de soutien, pas d'indifférence. Dans un contexte où plusieurs médias ont déjà subi des suspensions et des pressions diverses, les organisations professionnelles réclament avant tout un dialogue sincère et un partenariat renforcé avec les pouvoirs publics. Des radios locales aux chaînes de télévision, en passant par les journaux et les médias en ligne, la préservation de l'indépendance éditoriale est un défi quotidien. Nombreux sont ceux qui, découragés, abandonnent leur métier, laissant un vide qui ne peut être comblé. Ce vide, si l'État ne répond pas à cet appel, risque de s'élargir encore. Et avec lui, c'est une part essentielle de la démocratie malienne qui s'effacerait dans le silence.