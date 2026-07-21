Leadership Régional : Le Sénégal consolide son statut au sommet de la Cedeao


Leadership Régional : Le Sénégal consolide son statut au sommet de la Cedeao
La désignation de Son Excellence Bassirou Diomaye Faye à la présidence en exercice de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) dépasse largement le cadre d’une rotation institutionnelle. Elle constitue un signal politique fort envoyé par les Chefs d’État et de Gouvernement de l’espace communautaire, dans un contexte régional marqué par des défis sécuritaires, économiques et diplomatiques sans précédent.

Cette confiance accordée au Sénégal traduit la reconnaissance d’une diplomatie fondée sur la recherche du consensus, la préservation de la paix régionale et la promotion d’une souveraineté africaine assumée. En confiant la conduite politique de l’organisation à Bassirou Diomaye Faye, les dirigeants ouest-africains consacrent également la crédibilité retrouvée du Sénégal comme acteur majeur de la stabilité sous-régionale.

La présidence en exercice de la CEDEAO intervient à un moment charnière. L’organisation est confrontée à plusieurs enjeux stratégiques : la lutte contre le terrorisme, la consolidation des transitions politiques, la relance de l’intégration économique, la libre circulation des personnes et des biens, ainsi que la redéfinition des relations entre les États membres dans un environnement géopolitique en profonde mutation.

Le leadership du Président Bassirou Diomaye Faye sera donc évalué à l’aune de sa capacité à restaurer le dialogue entre les États, à renforcer les mécanismes de prévention des conflits et à impulser une gouvernance régionale plus efficace, plus inclusive et davantage tournée vers les aspirations des peuples ouest-africains.

Cette distinction représente également une opportunité stratégique pour le Sénégal de mettre en avant son expertise diplomatique, son attachement aux principes démocratiques et sa vision d’une Afrique plus souveraine, intégrée et solidaire. Elle renforce le poids politique de Dakar dans les grandes négociations régionales et internationales.

Au-delà de l’honneur fait au Chef de l’État, c’est toute la Nation sénégalaise qui voit son image renforcée sur la scène africaine. Cette présidence constitue un levier diplomatique majeur pour promouvoir une CEDEAO plus forte, capable d’apporter des réponses concertées aux défis communs.

L’histoire retiendra que, dans un contexte de recomposition de l’ordre régional, le Sénégal a été appelé à exercer un rôle de premier plan. Cette confiance est à la fois une reconnaissance et une responsabilité.

Pape Alioune Ba
Analyste en communication stratégique et politique
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Mardi 21 Juillet 2026
Dakaractu



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