Parc de Cambérène : Maman 2.0 & Warriors lance le premier Pique-Nique des familles à Dakar


Parc de Cambérène : Maman 2.0 & Warriors lance le premier Pique-Nique des familles à Dakar
Après quatre éditions à succès à Paris, la communauté socio-éducative Maman 2.0 & Warriors pose ses nattes au Sénégal, avec le grand Pique-Nique prévu ce samedi 25 juillet 2026  au Parc de Cambérène. Ce concept phare débarque à Dakar pour offrir aux parents et aux enfants une journée magique de partage, de détente et de convivialité. Derrière cette initiative se trouve  Berny Ndiaye, une figure engagée et passionnée. Sénégalaise d’origine établie à Genève (Suisse), elle combine son expertise de professionnelle du secteur socio-éducatif et ses compétences de facilitatrice parentale certifiée pour transformer le quotidien des parents.
 
En fondant Maman 2.0 & Warriors en 2022, Berny Ndiaye a voulu créer un pont de solidarité internationale. Épaulée par une équipe de huit femmes bénévoles basées entre la Suisse, la France, le Canada et le Sénégal, elle insuffle une dynamique bienveillante à travers des actions concrètes que sont : l'éducation positive : Conseils, ressources et soutien à la parentalité bienveillante.
Échanges et formation : Organisation d'ateliers et de conférences par des professionnels.
Lien familial : Activités parents-enfants pour développer les compétences des plus jeunes. Solidarité terrain : Collectes de fournitures scolaires et distributions solidaires (Korité, Pâques).

Dans un contexte urbain où les loisirs familiaux sont parfois limités ou coûteux, l'initiative de  Berny Ndiaye mise sur l'inclusion. Cet événement est entièrement gratuit et ouvert à tous sur inscription. L'objectif est d'offrir une vraie pause en plein air, a déclaré Mme Ndiaye. Pour cette grande première, l'événement s'installe au Parc de Cambérène, un véritable trésor de verdure encore méconnu de nombreux Dakarois. C'est le cadre idéal pour partager du "temps de qualité" et fabriquer des souvenirs.

Le Pique-Nique des Familles repose sur la simplicité et le vivre-ensemble. Que vous veniez en famille au complet, en solo, avec vos enfants ou entre amies, le principe reste le même. Chacun apporte à manger et à boire, votre repas et votre eau, vos nattes, bassangs ou nappes pour s'installer sur l'herbe, sans oublier  votre bonne humeur et votre envie de faire de belles rencontres.
 
Binta Ndiaye (Stagiaire)

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Mardi 21 Juillet 2026
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