« Diop le Suisse » condamné après avoir encaissé le million de FCFA d’un retraité de 73 ans

Cheikh Niang pensait investir toutes ses économies dans l’achat d’un véhicule d’occasion. Après avoir remis un million de FCFA à un ressortissant sénégalais établi en Suisse, le retraité a attendu pendant près de deux ans sans recevoir la voiture promise. Le vendeur a finalement été reconnu coupable d’abus de confiance.


« Diop le Suisse » condamné après avoir encaissé le million de FCFA d’un retraité de 73 ans
Le rêve d’un véhicule d’occasion
À 73 ans, Cheikh Niang espérait utiliser ses économies pour acheter un véhicule d’occasion.
Selon L’Observateur, le retraité vivant à Touba avait été mis en relation avec Moustapha Diop, surnommé « Diop le Suisse », un Sénégalais résidant en Suisse.
L’opération semblait avantageuse. Le vendeur lui aurait assuré qu’il pouvait lui faire venir un véhicule de Montréal pour un montant d’un million de FCFA.
Un million envoyé en deux versements
Convaincu par la proposition, Cheikh Niang a réussi à réunir la somme demandée.
Il aurait envoyé le million de FCFA en deux tranches de 500 000 FCFA par l’intermédiaire d’un ami commun, Matar Diop.
Après les paiements, le retraité a attendu la livraison du véhicule. Mais les semaines, puis les mois, se sont succédé sans qu’aucune voiture ne lui soit remise.
Deux années d’attente et de promesses
Moustapha Diop aurait continué à donner des explications au plaignant, sans fournir de preuve concrète de l’arrivée du véhicule.
Lorsque Cheikh Niang tentait de le joindre par téléphone ou par WhatsApp, il aurait régulièrement refusé de répondre. Le vendeur aurait finalement bloqué le numéro du retraité.
Après près de deux années d’attente, Cheikh Niang a compris qu’il ne recevrait probablement jamais le véhicule et a décidé de porter plainte.
Interpellé à son retour de Suisse
L’enquête a connu un tournant à la veille de la Korité 2025.
Moustapha Diop était revenu au Sénégal pour passer la fête en famille. Informés de sa présence, les gendarmes se sont rendus à son domicile pour l’interpeller.
Il a été placé en garde à vue avant d’être déféré au parquet de Diourbel, inculpé pour abus de confiance puis envoyé en prison.
Le montant reçu contesté
À la barre, Moustapha Diop a contesté avoir reçu la totalité du million de FCFA.
Il a affirmé que l’accord avait été conclu avec Cheikh Niang, mais soutenu n’avoir encaissé que 500 000 FCFA.
Cette version a été contredite par Matar Diop, l’ami commun ayant servi d’intermédiaire. Celui-ci a affirmé avoir transféré deux fois 500 000 FCFA par Wave et présenté les justificatifs au tribunal.
Le véhicule aurait été vendu en Gambie
Pour expliquer l’absence de livraison, « Diop le Suisse » a déclaré avoir envoyé la voiture en Gambie.
Il aurait rencontré des difficultés avec les autorités douanières et décidé de vendre le véhicule pour 700 000 FCFA.
Cette décision aurait été prise sans remettre l’argent au retraité ni lui fournir le véhicule convenu.
Six mois de prison, dont quinze jours ferme
Cheikh Niang n’a pas réclamé de dommages et intérêts supplémentaires. Il a uniquement demandé le remboursement de son million de FCFA.
Le procureur a requis l’application de la loi. Après avoir déclaré Moustapha Diop coupable d’abus de confiance, le tribunal l’a condamné à six mois d’emprisonnement, dont quinze jours ferme.
Le prévenu devra également restituer la somme réclamée par la partie civile.
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Mardi 21 Juillet 2026
Dakaractu



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