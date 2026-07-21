Poste de santé de Kounkané : l’écart de 37 millions de FCFA qui déclenche une vague d’arrestations… les anciens responsables du poste de santé auditionnés

Des plaintes sur la gestion financière

Depuis plusieurs mois, la gestion du poste de santé de Kounkané, dans le département de Vélingara, suscite des tensions.

Selon L’Observateur, des habitants ont formulé plusieurs plaintes faisant état de graves dysfonctionnements dans la gestion des ressources financières par le Comité de santé.

Après avoir échangé avec un cabinet d’experts, la mairie de Kounkané a décidé de transmettre le dossier au parquet de Kolda.

126 millions de recettes enregistrées

Le cabinet engagé par la municipalité aurait établi que le poste de santé avait enregistré des recettes évaluées à 126 millions de FCFA.

Dans son rapport, le même cabinet aurait chiffré les dépenses à environ 46 millions de FCFA. Le bilan financier présenté par le Comité de santé faisait toutefois apparaître des dépenses estimées à 83 millions de FCFA.

La comparaison entre ces différents chiffres aurait ainsi fait ressortir un écart de 37 millions de FCFA.

Des surfacturations présumées

La saisine du parquet a entraîné l’ouverture d’une enquête confiée à la gendarmerie.

Les investigations auraient révélé des présomptions de surfacturations, des retraits de fonds non justifiés et différentes dépenses pour lesquelles les pièces justificatives n’auraient pas été produites.

Les enquêteurs se sont intéressés aux responsables qui intervenaient dans la gestion du poste de santé, de la pharmacie et des finances du Comité.

Plusieurs responsables interpellés

Le journal fait état de l’interpellation de plusieurs personnes ayant exercé des responsabilités au sein de la structure sanitaire.

Parmi les responsables cités figurent un ancien infirmier-chef de poste, le dépositaire de la pharmacie, un ancien secrétaire exécutif, un ancien adjoint et une responsable de la trésorerie.

Le titre de L’Observateur fait état de quatre arrestations. Les personnes interpellées ont été placées en garde à vue avant leur présentation aux autorités judiciaires.

Du parquet de Kolda au Pool judiciaire financier

Dans un premier temps, les mis en cause ont été déférés au parquet de Kolda le 14 juillet.

Le dossier a ensuite été transmis au Pool judiciaire financier de Dakar, où ils ont été présentés le 16 juillet. Les poursuites portent sur un présumé détournement de deniers publics estimé à 37 millions de FCFA ainsi que sur une association de malfaiteurs.

Cette transmission au Pool judiciaire financier s’explique par la nature des faits reprochés et le montant concerné.

Les responsabilités restent à établir

Les investigations se poursuivent afin de déterminer la réalité exacte des opérations financières, l’utilisation des fonds et le degré de responsabilité de chaque personne.

L’écart relevé par le cabinet d’expertise constitue le point central du dossier, mais il appartiendra à la justice de vérifier les justificatifs, d’identifier les bénéficiaires éventuels des retraits et de déterminer si les infractions reprochées sont constituées.

Les personnes mises en cause restent présumées innocentes jusqu’à une décision définitive.