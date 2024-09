Linguère : Le ciel rouvre ses vannes, l'espoir renaît dans le monde rural

Fin de la longue pause pluviométrique dans le département de Linguère, une zone par essence agricole. En effet, le ciel a rouvert ses vannes, ce dimanche, sur toute l'étendue du territoire départemental de Linguère.



De Téssékéré au nord du Djolof en passant par Dahra, Linguère au centre jusqu’à Gassane au Sud du département de Linguère, des pluies diluviennes se sont abattues, soulageant du coup le monde paysan et les éleveurs qui ne savaient plus à quel saint se vouer.



Le tapis herbacé et les cultures étaient presque jaunis du fait de la longue pause pluviométrique. Cette situation risque toutefois d’impacter négativement les rendements agricoles, selon nombre de paysans rencontrés sur place.



À en croire des éleveurs de la place, beaucoup d'entre eux avaient déjà migré vers le Fouta ou le Saloum à la quête de pâturages.



Heureusement, suite au retour des pluies, l'espoir renaît chez les paysans et les éleveurs...