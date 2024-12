Linguère/Campagne agricole 2024- 2025: le prix du kg d'arachide fixé à 305f, les paysans attendaient plus

Les paysans du département de Linguère zone par essence agricole attendaient plus en ce qui concerne le prix du kilogramme d'arachide. L'État du Sénégal a fixé la semaine dernière le prix du kg de l'arachide à 305 F soit une hausse de 25 F par rapport à la précédente campagne, les paysans du Djoloff souhaitaient au moins un prix du kg d'arachide à 350 F.



Selon, Mor Ndiaye Boustane président du syndicat Japando qui regroupe les paysans,les éleveurs et les pêcheurs du département de Linguère, s'il était impliqué en tant que gros producteur lors du conseil interministériel fixant le prix du kg d'arachide, il allait proposer au moins 350 F le prix du kg d'arachide.



Ainsi, Mor Ndiaye Boustane a déploré la non implication de son syndicat (Japando) lors de la rencontre programmant le prix du kg d'arachide.

Poursuivant, ce dernier de souligner que comme les chinois ne vont plus venir acheter les graines, pour mieux accompagner les paysans, le gouvernement devait amener la barre à 350 F au pire des cas.



S'agissant du démarrage de la commercialisation des graines dès ce jeudi 05 décembre 2024 annoncé par le gouvernement, le patron du syndicat Japando dans le département de Linguère de préciser qu'il n'a aucune information par rapport à ça.



Le président Mor Ndiaye Boustane invite les services de tutelle de réhabiliter les magasins installés dans le département de Linguère gage de bien garder les semences une fois envoyées. Entre autres magasins implantés à Thiamene Pass, Bayla, Deali , Gassane...



Revenant sur les semences distribuées aux producteurs pour l'hivernage 2024, le président du syndicat Japando signale que même si la qualité était au rendez vous, le rendement est trop faible cette année.